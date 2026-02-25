İstanbul 1. Amatör Lig Play Off Finali'nde yaşanan olağanüstü bir olay, spor dünyasını derinden etkiledi. Mevlanakapı Güzelhisar ile İstanbul Yurdum Spor arasındaki mücadele sırasında, kalecinin uzaklaştırdığı top bir martıya çarptı ve kuş yere yığıldı. Takım kaptanı Gani Çatan'ın hızlı müdahalesi sayesinde martı hayata döndü.

Maçın 22. dakikasında Zeytinburnu'ndaki statta oynanan karşılaşmada, İstanbul Yurdum Spor'un kalecisi Muhammet Uyanık, ceza sahasından topu uzaklaştırmak istedi. Ancak top, alçaktan uçan bir martıya isabet etti. Çarpmanın şiddetiyle kuş yere düştü. Uyanık, ilk başta havadan düşen beyaz cismi anlayamadığını belirterek, yanına gittiğinde martı olduğunu fark ettiğini ifade etti. Kaleci, bu durumun kendisini derinden etkilediğini ve üzüntü duyduğunu anlattı. Olayın şokunu yaşayan Uyanık, martının bir canlı olduğunu vurgulayarak, yaşananları üzüntüyle hatırladı.

KAPTANIN HIZLI MÜDAHALESİ

Takım kaptanı Gani Çatan, sahanın üzerinden geçen kuş sürüsünü fark etmişti. Topun martıya çarptığını gören Çatan, hemen koşarak müdahale etti. Kuşun ayaklarını diktiğini ve nefes alamadığını gören kaptan, refleks olarak kalp masajı uygulamaya başladı. Yaklaşık iki dakika süren müdahale sırasında martının ayakları hareketlenmeye başladı. Çatan, kuşun gözlerinin oynamasıyla nefes aldığını fark ettiğini söyledi. Daha önce sağlık eğitimi almadığını belirten Çatan, bu müdahalenin içgüdüsel olduğunu dile getirdi. Martıya su verildikten sonra saha kenarındaki sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık ekibi de kuşa müdahale ederek tedavisini sürdürdü.

MARTININ DURUMU VE TEDAVİ SÜRECİ

Çarpmanın etkisiyle martının kanatlarında hasar oluştuğu belirlendi. Kuşun şu an uçamadığı ve tedavi altında tutulduğu öğrenildi. Kaleci Uyanık, martının yerini öğrenirse ziyaret etmeyi düşündüğünü belirtti. Çatan ise martının ayağa kalktığını duyduğunu ancak kanat sorununun devam ettiğini ifade etti.

CANLI YAYIN SUNUCUSUNUN GÖZLEMLERİ

Maçı canlı yayınlayan Onur Özsoy, olayın futbol sahalarında ender rastlanan bir durum olduğunu söyledi. Özsoy, topun martıya çarpması ve ardından kalp masajı anlarının medyada büyük ilgi gördüğünü belirtti. Sunucu, martının hayati fonksiyonlarının durduğunu ancak müdahale sayesinde ayaklarının hareketlendiğini anlattı. Özsoy, futbolcunun martıyı kucakladığı anda mutlu olduklarını ifade etti. Maç sonrası ekip arkadaşlarıyla martının durumunu sorduklarında, kuşun yürüdüğünü ancak uçmasının zaman alacağını öğrendiklerini kaydetti. Bu anlar, spikerleri sessizliğe büründürmüş ve maçı anlatmayı zorlaştırmıştı.