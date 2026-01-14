Sinema tarihine yön veren yapımlardan kült klasiklere uzanan bu özel liste, film meraklıları için önemli bir rehber niteliği taşıyor. İşte, Martin Scorsese’den mutlaka izlenmesi gereken 39 film...
Martin Scorsese’den mutlaka izlenmesi gereken 39 film
Usta yönetmen Martin Scorsese, sinema tutkunları için izlenmesi gerektiğini düşündüğü 39 filmi açıkladı. Peki, Martin Scorsese’den mutlaka izlenmesi gereken 39 film...
METROPOLİS
Metropolis, Avusturyalı-Alman yönetmen Fritz Lang'ın çektiği sessiz bilimkurgu filmidir. Alman yapımı film, Babelsberg Stüdyoları'nda çekildi ve 1927'de Weimar Cumhuriyeti'nin en güçlü döneminde gösterime girdi. Dönemin en pahalı sessiz filmi olan yapım için yaklaşık 7 milyon Reichsmark (2005 değerleriyle 200 milyon dolar) harcanmıştır.
NOSFERATU
Nosferatu, Robert Eggers tarafından yazılıp yönetilen ve başrolünde Bill Skarsgård'ın vampir rolünde oynadığı Amerikan gotik korku filmi. Vampir Nosferatu'ın (1979) ardından, Henrik Galeen tarafından yazılan ve F. W. Murnau tarafından yönetilen aynı adlı 1922 Alman Dışavurumculuğu filminin ikinci yeniden çevrimi olan film, Bram Stoker'ın 1897 tarihli Drakula romanının "izinsiz ve gayri resmi" bir uyarlamasıdır.
DR. MABUSE, THE GAMBLER
Dr. Mabuse, the Gambler, yönetmenliğini Fritz Lang'ın üstlendiği 1922 yapımı Norbert Jacques'ın aynı isimli romanından uyarlanmış sessiz film.
GRAND ILLUSİON
1937 Fransa yapımı dramatik savaş filmidir. Özgün adı La Grande Illusion'dır.Senaryosunu Jean Renoir ve Charles Spaak'ın birlikte yazdıkları filmi Jean Renoir yönetmiş, önemli rollerinde Jean Gabin, Erich von Stroheim ve Pierre Fresnay oynamışlardır. Filmin isminin anlamı Büyük Aldanış'tır. Türkiye'de sinemalarda "Harp Esirleri" adı ile gösterilmiş, hatta 1967 yılında Bilgi Yayınevi'nden çıkan senaryo kitabı da bu adla yayınlanmıştı.
THE RULES OF THE GAME
1939 Fransa yapımı komedi filmdir. Filmin açılış yazılarında da belirtildiği gibi bir dramatik fantezi filmidir. Özgün adı La Règle du Jeu dür. İngilizce konuşulan ülkelerde The Rules of the Game adı ile gösterime giren filmin Türkiye'de Kocası ve Aşığı adı ile de gösterildiğine dair kayıtlar vardır.
CHİLDREN OF PARADİSE
Marcel Carné'nin yaptığı 1945 yapımı Fransız filmi. Film II. Dünya Savaşı yıllarında Paris'in Almanlar tarafından işgal edildiği dönemde çekilmiştir. Filmin seti 1820'lerin ve 1830'ların en önemli sahnesi olan Parisien Tiyatrosu'nda kurulmuştur. Film güzel bir hayat kadını olan Garance'ı ve ona aşık olan dört adamı anlatır; mim sanatçısı, oyuncu, suçlu ve soylu.
İŞTE GERİ KALAN FİLM LİSTESİ
Napoleon
Open City
Paisan
La Terra Trema
The Bicycle Thief
Umberto D
Beauty and the Beast
Tokyo Story
Ikiru
Seven Samurai
Ugetsu
Sansho the Bailiff
High and Low
Big Deal on Madonna Street
Rocco and His Brothers
The 400 Blows
Shoot the Piano Player
Breathless
Band of Outsiders
Il Sorpasso
L'Avventura
Blow-Up
Before the Revolution
Le Boucher
Weekend
Death by Hanging
The Merchant of Four Seasons
Ali: Fear Eats the Soul
The Marriage of Maria Braun
Kings of the Road
The American Friend
The Mystery of Kaspar Hauser (Görselde Haspar olarak geçmektedir)
Aguirre, the Wrath of God