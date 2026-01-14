Martin Scorsese’den mutlaka izlenmesi gereken 39 film

CHİLDREN OF PARADİSE

Marcel Carné'nin yaptığı 1945 yapımı Fransız filmi. Film II. Dünya Savaşı yıllarında Paris'in Almanlar tarafından işgal edildiği dönemde çekilmiştir. Filmin seti 1820'lerin ve 1830'ların en önemli sahnesi olan Parisien Tiyatrosu'nda kurulmuştur. Film güzel bir hayat kadını olan Garance'ı ve ona aşık olan dört adamı anlatır; mim sanatçısı, oyuncu, suçlu ve soylu.