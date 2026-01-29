Karadeniz kıyısındaki Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde yiyecek peşindeki martılar, denize açılan balıkçı teknelerinin peşini hiç bırakmıyor.
Martılar balıkçıların peşini bırakmıyor: İğneada’da martı şöleni...
İğneada’da martılar balıkçı teknelerinin peşinden ayrılmıyor. “Davetsiz misafir” diye anılan kanatlılar, ağlardan düşen balıkları kapmak için yarışıyor. Balıkçılar da onları besliyor; martı sesleriyle avlanmak mutluluk veriyor.
Limandan yola çıkan balıkçı teknelerine eşlik eden martılar, balıkçı tayfalarının “davetsiz misafir” diye adlandırdığı renkli görüntülere yol açıyor.
Ağlardan denize düşen balıkları kapmak için martılar adeta birbiriyle yarışıyor.
Tekne mürettebatı da ara sıra martılara yakaladıkları balıklardan ya da ekmek parçası atıyor.
Balıkçı Nurcan Tınmaz, martıların kendilerine eşlik etmesinden keyif aldıklarını söyledi.
Martıların da balıkçılar gibi denizde nasiplerini aradığını belirten Tınmaz, martı sesleri arasında Karadeniz’in dalgalı sularında avlanmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti
İşte o anlara ilişkin görüntüler...