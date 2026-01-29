Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Yaşam Martılar balıkçıların peşini bırakmıyor: İğneada’da martı şöleni...

Martılar balıkçıların peşini bırakmıyor: İğneada’da martı şöleni...

İğneada’da martılar balıkçı teknelerinin peşinden ayrılmıyor. “Davetsiz misafir” diye anılan kanatlılar, ağlardan düşen balıkları kapmak için yarışıyor. Balıkçılar da onları besliyor; martı sesleriyle avlanmak mutluluk veriyor.

Martılar balıkçıların peşini bırakmıyor: İğneada'da martı şöleni... - Resim: 1

Karadeniz kıyısındaki Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde yiyecek peşindeki martılar, denize açılan balıkçı teknelerinin peşini hiç bırakmıyor.

1 11
Martılar balıkçıların peşini bırakmıyor: İğneada'da martı şöleni... - Resim: 2

Limandan yola çıkan balıkçı teknelerine eşlik eden martılar, balıkçı tayfalarının “davetsiz misafir” diye adlandırdığı renkli görüntülere yol açıyor.

2 11
Martılar balıkçıların peşini bırakmıyor: İğneada'da martı şöleni... - Resim: 3

Ağlardan denize düşen balıkları kapmak için martılar adeta birbiriyle yarışıyor.

3 11
Martılar balıkçıların peşini bırakmıyor: İğneada'da martı şöleni... - Resim: 4

Tekne mürettebatı da ara sıra martılara yakaladıkları balıklardan ya da ekmek parçası atıyor.

4 11
Martılar balıkçıların peşini bırakmıyor: İğneada'da martı şöleni... - Resim: 5

Balıkçı Nurcan Tınmaz, martıların kendilerine eşlik etmesinden keyif aldıklarını söyledi.

5 11
Martılar balıkçıların peşini bırakmıyor: İğneada'da martı şöleni... - Resim: 6

Martıların da balıkçılar gibi denizde nasiplerini aradığını belirten Tınmaz, martı sesleri arasında Karadeniz’in dalgalı sularında avlanmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti

6 11
Martılar balıkçıların peşini bırakmıyor: İğneada'da martı şöleni... - Resim: 7

İşte o anlara ilişkin görüntüler...

7 11
Martılar balıkçıların peşini bırakmıyor: İğneada'da martı şöleni... - Resim: 8
8 11
Martılar balıkçıların peşini bırakmıyor: İğneada'da martı şöleni... - Resim: 9
9 11
Martılar balıkçıların peşini bırakmıyor: İğneada'da martı şöleni... - Resim: 10
10 11
Martılar balıkçıların peşini bırakmıyor: İğneada'da martı şöleni... - Resim: 11
11 11
Kaynak: AA
