Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye’de taksi sorununu bitirme iddiasıyla kurduğu Martı TAG isimli taşımacılık uygulaması ile birçok kez dava konusu olan Oğuz Alper Öktem, MHP Körfez İlçe Teşkilatı’nın delege listesinden Kocaeli İl Delegesi olarak aday gösterildi.

NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ SÜLEYMAN SOYLU YAPMIŞTI!

Şirketini New York Borsası'na açması ile gündem yaratan Öktem, 2021 yılında TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in kızı İrem Bilgiç ile evlenmişti. Çiftin nikah şahitliğini ise, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yapmıştı.

Çift evlilik öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da ziyaret etmiş ancak ikilinin evlilikleri 2023 yılında noktalanmıştı.

MHP LİSTESİNDEN ADAY OLDU

Oğuz Alper Öktem’in adı, MHP'nin delege listesinde ortaya çıktı. Gazeteci Yiğit Uzun'un haberine göre, 7 Mart 2027 tarihinde yapılacak MHP'nin 15. Olağan Kurultayı öncesinde MHP Körfez İlçe Teşkilatı’nın delege listesinde Oğuz Alper Öktem, 'Kocaeli İl Delegesi' olarak aday gösterildi.