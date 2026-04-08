Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ilişkin en fazla kazandıran yatırım aracını açıkladı. Aylık olarak yüzde 1,08 ila mevduat faizi en yüksek getiriyi getiren araç oldu. En fazla kaybettiren ise yüzde 8,77 ile Borsa İstanbul oldu.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, Dolar yüzde 1,14, Euro yüzde 3,37, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 3,87, külçe altın yüzde 5,01 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,77 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise Dolar yüzde 0,79, Euro yüzde 3,03, DİBS yüzde 3,53, külçe altın yüzde 4,68 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,45 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 29,21, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 24,97 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde Euro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise %8,26 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 54,39, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 51,10 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak ortaya çıktı.



Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 4,20, DİBS yüzde 2,96 ve BIST 100 endeksi yüzde 0,27 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro yüzde 0,52 ve dolar yüzde 7,04 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 1,98 ve DİBS yüzde 0,76 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi yüzde 1,86, Euro yüzde 2,64 ve dolar yüzde 9,02 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.