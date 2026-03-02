Mart ayında sizi ekrana kitleyecek 10 dizi... Sizler için derledik

Daredevil: Born Again 2. sezon
Geçtiğimiz yıl ilk sezonuyla izleyici karşısına çıkan Daredevil: Born Again, Mart ayında 2. sezonuyla geri dönecek.
Tür: Süper Kahraman, Drama, Suç
Platform: Disney+
Yayın Tarihi: 24 Mart
Matt Murdock'a (Daredevil) bir kez daha Charlie Cox'ın hayat verdiği Daredevil: Born Again'de Vincent D'Onofrio, Deborah Ann Woll ve Ayalet Zurer gibi isimler orijinal Daredevil dizisindeki rolleriyle dönüyor. 2. sezonda onlara, bir dönem kendi dizisiyle ekranlarda boy gösteren Jessica Jones karakteri de katılacak. Karaktere yine Krysten Ritter hayat veriyor.