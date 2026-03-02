Mart ayında sizi ekrana kitleyecek 10 dizi... Sizler için derledik

The Madison ve Y: The Marshals

Son yılların en çok izlenen dizilerinden olan Yellowstone ekranlara veda etmiş olsa da başlattığı seri spin-off (uzantı) dizileriyle devam ediyor. Mart ayında iki yeni Yellowstone dzisi birden izleyici ile buluşacak.

Tür: Drama, Neo Western

Platform: Paramount+ / CBS

Yayın Tarihi: 14 Mart / 1 Mart

Yellowstone gibi The Madison da Montana kırsalında geçiyor. Ama bu kez hikâyenin merkezinde Dutton ailesi değil, New York'tan Montana'ya taşınan McIntosh ailesi yer alıyor. Dizinin başrolünde ise usta oyuncu Michelle Pfeiffer yer alıyor.

The Madison'ın yanı sıra bir diğer Yellowstone spin-off'u olan Y: Marshals da önümüzdeki ay izleyici ile buluşacak. O dizi ise Yellowstone dizisinden tanıdığımız Kayce Dutton karakterinin çiftlikten ayrıldıktan sonraki yeni maceralarına odaklanacak.