Yeniçağ Gazetesi
03 Mart 2026 Salı
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Kültür Sanat Mart ayında sizi ekrana kitleyecek 10 dizi... Sizler için derledik

Mart ayında sizi ekrana kitleyecek 10 dizi... Sizler için derledik

Mart 2026’da dijital platformlar ve TV kanallarında dizi patlaması yaşanıyor. Hem sevilen yapımların yeni sezonları geri dönüyor hem de heyecanla beklenen yepyeni diziler izleyiciyle buluşuyor. İşte Mart ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi

Sinan Başhan Sinan Başhan
Haberi Paylaş
Mart ayında sizi ekrana kitleyecek 10 dizi... Sizler için derledik - Resim: 1

Daredevil: Born Again 2. sezon

Geçtiğimiz yıl ilk sezonuyla izleyici karşısına çıkan Daredevil: Born Again, Mart ayında 2. sezonuyla geri dönecek.

Tür: Süper Kahraman, Drama, Suç
Platform: Disney+
Yayın Tarihi: 24 Mart

Matt Murdock'a (Daredevil) bir kez daha Charlie Cox'ın hayat verdiği Daredevil: Born Again'de Vincent D'Onofrio, Deborah Ann Woll ve Ayalet Zurer gibi isimler orijinal Daredevil dizisindeki rolleriyle dönüyor. 2. sezonda onlara, bir dönem kendi dizisiyle ekranlarda boy gösteren Jessica Jones karakteri de katılacak. Karaktere yine Krysten Ritter hayat veriyor.

1 10
Mart ayında sizi ekrana kitleyecek 10 dizi... Sizler için derledik - Resim: 2

Young Sherlock

Tür: Gizem, Aksiyon
Platform: Amazon Prime Video
Yayın Tarihi: 4 Mart

Andy Lane’in beğeni kazanan Young Sherlock Holmes kitaplarından uyarlanan dizi, 1870'lerde geçiyor ve genç Sherlock Holmes'ün ilk cinayet davasına odaklanıyor. Dizide Sherlock'u genç oyuncu Hero Fiennes Tiffin canlandırıyor. İngiliz oyuncu daha önce The Ministry of Ungentlemanly Warfare filminde de Guy Ritchie ile çalışmıştı. Oyuncu kadrosunda ona Dónal Finn, Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons ve usta oyuncu Colin Firth gibi isimler eşlik ediyor.

2 10
Mart ayında sizi ekrana kitleyecek 10 dizi... Sizler için derledik - Resim: 3

Invincible 4. sezon

Mart ayında yeni sezonuyla geri dönecek bir diğer dizi de Amazon'un sevilen animasyon dizisi Invincible olacak.

Tür: Animasyon, Süper Kahraman, Fantastik
Platform: Amazon Prime Video
Yayın Tarihi: 18 Mart

Invincible 4. sezonunda Mark Grayson’ın süper kahramana dönüşme hikâyesini daha karanlık ve sert bir noktaya taşıyor. Viltrum İmparatorluğu’nun gölgesi büyürken, Mark hem Dünya’yı koruma sorumluluğu hem de kendi kan bağının getirdiği mirasla yüzleşmek zorunda kalıyor. Güç dengeleri değişiyor, eski ittifaklar çatırdıyor ve şiddetin dozu artarken seri, kahramanlık mitini parçalamaya devam ediyor.

3 10
Mart ayında sizi ekrana kitleyecek 10 dizi... Sizler için derledik - Resim: 4

For All Mankind 5. sezon

Apple'ın sevien bilim-kurgu dizisi For All Mankind, önümüzdeki ay 5. sezonuyla ekranlara geri dönecek.

Tür: Bilim-Kurgu, Drama
Platform: Apple TV
Yayın Tarihi: 27 Mart

For All Mankind 5. sezonunda alternatif tarih anlatısını bir adım daha ileri taşıyarak uzay yarışını yalnızca devletlerin değil, şirketlerin ve yeni kuşak astronotların da sahnesine dönüştürüyor. Mars’taki kırılgan düzenin siyasi ve ekonomik sonuçları Dünya’ya dalga dalga yayılırken, özel sektörün agresif hamleleri ve kaynak rekabeti insanlığın uzaydaki varlığını daha karmaşık bir noktaya sürüklüyor.

4 10
Mart ayında sizi ekrana kitleyecek 10 dizi... Sizler için derledik - Resim: 5

Imperfect Women

Elisabeth Moss, Kerry Washington ve Kate Mara gibi üç tanınmış kadın oyuncuyu bir araya getiren Imperfect Women, Araminta Hall'un aynı adlı romanından diziye uyarlandı.

Tür: Gizem, Drama
Platform: Apple TV
Yayın Tarihi: 18 Mart
Imperfect Women, dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayat yaşıyor gibi görünen zengin bir kadının öldürülmesiyle başlıyor. Bu cinayetin arka yüzünü öğrenmek için sorular soruldukça, karanlık sırlar ortaya çıkmaya başlıyor.

5 10
Mart ayında sizi ekrana kitleyecek 10 dizi... Sizler için derledik - Resim: 6

Scarpetta

Ünlü oyuncu Nicole Kidman, Amazon'un yeni gizem dizisi Scarpetta ile TV ekranlarına geri dönüyor.
Tür: Gizem, Suç
Platform: Amazon Prime Video
Yayın Tarihi: 11 Mart

Dizide Nicole Kidman, yetenekli bir adli tabib olan Kay Scarpetta'ya hayat veriyor. Scarpetta, çıkarım yapma yeteneğini ve adli tıbın elindeki gelişmiş teknolojileri kullanarak suçları çözerken, bir yandan kendi hayatında da çalkantılarla boğuşuyor. Dizide Nicole Kidman'a Jamie Lee Curtis, Ariana DeBose, Bobby Cannavale, Simon Baker gibi isimler eşlik ediyor.

6 10
Mart ayında sizi ekrana kitleyecek 10 dizi... Sizler için derledik - Resim: 7

The Madison ve Y: The Marshals

Son yılların en çok izlenen dizilerinden olan Yellowstone ekranlara veda etmiş olsa da başlattığı seri spin-off (uzantı) dizileriyle devam ediyor. Mart ayında iki yeni Yellowstone dzisi birden izleyici ile buluşacak.

Tür: Drama, Neo Western
Platform: Paramount+ / CBS
Yayın Tarihi: 14 Mart / 1 Mart

Yellowstone gibi The Madison da Montana kırsalında geçiyor. Ama bu kez hikâyenin merkezinde Dutton ailesi değil, New York'tan Montana'ya taşınan McIntosh ailesi yer alıyor. Dizinin başrolünde ise usta oyuncu Michelle Pfeiffer yer alıyor.

The Madison'ın yanı sıra bir diğer Yellowstone spin-off'u olan Y: Marshals da önümüzdeki ay izleyici ile buluşacak. O dizi ise Yellowstone dizisinden tanıdığımız Kayce Dutton karakterinin çiftlikten ayrıldıktan sonraki yeni maceralarına odaklanacak.

7 10
Mart ayında sizi ekrana kitleyecek 10 dizi... Sizler için derledik - Resim: 8

Rooster

Komedi tarafında Mart ayının en iddialı dizisi, ünlü oyuncu Steve Carell'in başrolünü üstlendiği Rooster olacak.
Tür: Komedi
Platform: HBO
Yayın Tarihi: 8 Mart

HBO çatısı altında hayata geçirilen Rooster, Scrubs ve Ted Lasso gibi sevilen dizilerin yaratıcısı olarak tanınan Bill Lawrence'in imzasını taşıyor. Dizide Steve Carell, orta yaşlı bir yazara hayat veriyor. Hayatında ilk kez bir üniversitede hocalık yapmaya başlayan ana karakterimiz, kampüs hayatının beklediğinden daha çalkantılı olduğunu fark ediyor.

8 10
Mart ayında sizi ekrana kitleyecek 10 dizi... Sizler için derledik - Resim: 9

DTF: St. Louis

TV dünyasında kalitenin adresi olarak görülen HBO, Mart ayında izleyicilere yepyeni bir dizi sunacak.
Tür: Kara Komedi
Platform: HBO / HBO Max
Yayın Tarihi: 1 Mart

David Harbour, Jason Bateman, Linda Cardellini gibi isimleri bir araya getiren DTF: St. Louis, orta yaş kriziyle boğuşan üç kişi arasında ortaya çıkan aşk üçgenine ve ölümcül sonuçlarına odaklanıyor. Dizi daha önce Patriot ve The Pursuit of Happyness gibi dikkat çekici işlerin senaryosunu yazan Steve Conrad'ın imzasını taşıyor.

9 10
Mart ayında sizi ekrana kitleyecek 10 dizi... Sizler için derledik - Resim: 10

One Piece 2. sezon

Mart ayında 2. sezonuyla ekranlara dönen bir diğer dizi de Netflix live-action (animasyon olmayan) One Piece uyarlaması olacak.
Tür: Fantastik, Macera
Platform: Netflix
Yayın Tarihi: 10 Mart
Korsanlarla dolu fantastik bir dünyada geçen One Piece, genç korsan Monkey D. Luffy’nin efsanevi hazine One Piece’i bulmak ve Korsanlar Kralı olmak için çıktığı yolculuğu konu alıyor. Lastik gibi esneyebilen olağanüstü bir bedene sahip olan Luffy, yol boyunca kılıç ustası Roronoa Zoro, keskin nişancı Usopp, yetenekli aşçı Sanji ve zeki gezgin Nami gibi farklı geçmişlere sahip dostlar ediniyor.

10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro