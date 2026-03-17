Birleşik Metal İşçileri Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi BİSAM, Mart 2026 dönemi Açlık ve Yoksulluk Sınırı raporunu açıkladı.

Rapora göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için Mart 2026 ortası itibarıyla aylık yapması gereken harcama 32 bin 553 liraya ulaştı Raporda, BİSAM verileri temel alındı Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma ve ulaşım gibi temel ihtiyaçların da dahil edildiği yoksulluk sınırı ise 106 bin 942 lira olarak belirlendi.

EN YÜKSEK MALİYET SEBZE VE MEYVEDE

Günlük harcamalara bakıldığında, Mart 2026 ortası itibarıyla sebze ve meyve grubu 284 liralık maliyetle en yüksek harcama kalemini oluşturdu Bunu 222 liralık harcama ile süt ve yoğurt ürünleri takip etti Et ürünleri için günlük harcama 194 lira, yumurta ve kurubaklagil için ayrılması gereken tutar ise 23’er lira olarak hesaplandı Günlük ekmek harcaması 84 lira, katı ve sıvı yağlar 58 lira, şeker, bal, reçel ve pekmez 34 lira, kuruyemiş ise 30 lira olarak öngörüldü.

Daha dar bir gruplandırmada, süt ve süt ürünleri günlük 328 lira harcama ve yüzde 30,3’lük pay ile ilk sırada yer aldı Toplam harcama içinde meyve ve sebze grubunun oranı yüzde 26,1, et, yumurta ve kurubaklagil grubu yüzde 24,8, ekmek ve tahıl grubunun payı ise yüzde 18,8 olarak belirlendi.