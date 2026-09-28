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Mars toprağı (regolit), genetik olarak tasarlanmış maya ve jelatinin birleşimiyle elde edilen harç, gezegenin aşırı soğuk ve düşük basınçlı atmosferinden yararlanarak beton dayanıklılığında yapılara dönüşüyor.

Geliştirilen bu yenilikçi yöntem, bilim dünyasının önde gelen yayınlarından Chem Circularity dergisinde yayımlandı. Yerinde Kaynak Kullanımı (ISRU) prensibine dayanan proje, Dünya’dan tonlarca ağır inşaat malzemesi nakletme zorunluluğunu ve yüksek enerji tüketen geleneksel eritme/ısıtma yöntemlerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

YÜKSEK SICAKLIK YERİNE DOĞAL DONDURARAK KURUTMA (FREEZE-DRYING)

Mars'ta geleneksel yapım metotlarını uygulamak atmosferik koşullar nedeniyle oldukça güç. Gezegende kükürt betonu veya regoliti eriterek tuğla yapma yöntemleri (sinterleme) 1.000°C'ye varan devasa enerjiler gerektiriyor. Hong Kong ekibinin yöntemi ise ekstra bir ısı kaynağına ihtiyaç duymuyor.

Süreçte, Mars kaya tozu ve kum benzeri malzeme; jelatin ile yapışkan protein üreten özel maya hücreleriyle karıştırılıyor. 3D yazıcı başlığından çıkan harç, Mars’ın dondurucu ortamıyla temas ettiği an doğal bir dondurarak kurutma (freeze-drying) sürecine giriyor. Harçtaki su doğrudan buharlaşarak (süblimleşerek) yapı içinde mikroskobik gözenekler bırakıyor ve hafif ama son derece dayanıklı bir köpük strüktür oluşturuyor.

DÜŞÜK KALİTELİ BETONLA EŞDEĞER BASINÇ DAYANIMI

Laboratuvar ortamında simüle edilen Mars koşullarında üretilen yaklaşık 45 milimetrelik kubbe numunelerinde 10 ila 12 megapaskal (MPa) arasında basınç dayanımı elde edildi. Bu değer, Dünya'daki düşük kaliteli betonların dayanıklılık seviyesine karşılık geliyor. Mars çekiminin Dünya’nın üçte biri oranında olduğu düşünüldüğünde, bu malzemeyle Mars'ta çok katlı binaların rahatlıkla inşa edilebileceği belirtiliyor.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR VE "YAŞAYAN" BİR MİMARİ

Yöntemi rakip projelerden (örneğin nişasta ve tuzla yapılan Starcrete) ayıran en büyük avantajı biyolojik ve sürdürülebilir olması. Yıkılan ya da işlevini yitiren binalardaki canlı maya hücreleri, biyoreaktörlerde tekrar çoğaltılarak yeni binaların yapımında tekrar tekrar kullanılabiliyor.

Bununla birlikte, teknolojinin gerçek bir kolonide uygulanabilmesi için çözülmesi gereken hususlar bulunuyor. Maya hücrelerinin Mars toprağındaki zehirli perklorat kimyasallarına ve radyasyona karşı hayatta kalıp kalamayacağı henüz kesinleşmiş değil. Ayrıca jelatin gibi bazı bağlayıcı maddelerin Dünya'dan taşınması zorunluluğu ve yapıların hava sızdırmazlığı konusu araştırmacıların bir sonraki çalışma odaklarını oluşturuyor.