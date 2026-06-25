Mars’ta devrim yaratan keşif: İlk kez bu kadar net yaşam sinyali geldi

Bu çalışmayı öncekilerden ayıran en temel fark; kızıl gezegenin yüzeyinde herhangi bir delme işlemi yapılmadan, tamamen doğal ve bütünlüğü korunmuş bir kaya yüzeyinde bu denli karmaşık bir karbon yapısının ilk defa tanımlanmış olmasıdır. Söz konusu makromoleküler karbon, antik nehir yatağındaki iki ayrı kayaçta belirlendi.