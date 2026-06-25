Gök bilimi dünyasında heyecan yaratan bir gelişme yaşandı. NASA'nın kızıl gezegendeki robotik gözü Perseverance, eski bir nehir yatağı olan Neretva Vallis üzerindeki "Bright Angel" kaya oluşumunda, "makromoleküler karbon" (MMC) adı verilen kompleks organik moleküller keşfetti. Keşif aracındaki SHERLOC adlı gelişmiş cihaz yardımıyla yapılan bu tespit, gezegenin geçmişine dair önemli ipuçları sunuyor.
Mars’ta devrim yaratan keşif: İlk kez bu kadar net yaşam sinyali geldi
NASA’nın Mars keşif aracı Perseverance, kızıl gezegendeki antik bir nehir yatağında yaşamın temelini oluşturan karmaşık organik moleküller tespit etti. Doğal kayaç yapısı bozulmadan saptanan bu maddeler, Mars'ta geçmiş mikrobiyal yaşam ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.Kaynak: Haber Merkezi
Bu çalışmayı öncekilerden ayıran en temel fark; kızıl gezegenin yüzeyinde herhangi bir delme işlemi yapılmadan, tamamen doğal ve bütünlüğü korunmuş bir kaya yüzeyinde bu denli karmaşık bir karbon yapısının ilk defa tanımlanmış olmasıdır. Söz konusu makromoleküler karbon, antik nehir yatağındaki iki ayrı kayaçta belirlendi.
Bunlardan en dikkat çekeni ise üzerinde mikrobiyal faaliyet izlerini andıran leopar benzeri benekler taşıyan "Cheyava Falls" çamurtaşı oldu. Keşfedilen bu yapılar; fosfat, sülfat ve karbonat gibi canlılık oluşumunu destekleyen bileşenlerle uyumluluk gösteriyor.
NASA’nın Jet Propulsion Laboratuvarı bünyesinde çalışan astrobiyolog Kyle Uckert, Cheyava Falls kayasının işlem görmemiş temiz yüzeyinde bulunan karbonun, Mars'ta bugüne kadar ulaşılan en sığ organik madde bulgusu olduğunu belirtti. Bu veri, organik maddelerin ya yakın dönemde yüzeye çıktığını ya da fotokoruyucu mineraller sayesinde yıkıcı radyasyondan korunmayı başardığını ortaya koyuyor.
Jezero Krateri'ndeki bu organik içerikli çamurtaşlarının, daha önce Curiosity aracının Gale Krateri'nde bulduğu organik yapılardan yaklaşık 3 bin 500 kilometre uzakta yer alması bilim dünyasındaki heyecanı artırdı. Aradaki bu devasa mesafe, milyarlarca yıl önce Mars'ın genelinde yaşam için elverişli koşulların ve organik bileşenlerin yaygın şekilde bulunmuş olabileceğine işaret ediyor.
Gezegen Bilimi Enstitüsü’nden jeolog Dr. Ashley Murphy, incelenen karbonun "amorf karbon" yapısında olduğunu doğruladı. Ancak bu karbon türü; mikrobiyal örtüler gibi biyolojik kaynaklardan gelebileceği gibi, meteoritler ya da hidrotermal kayaçlar gibi biyolojik olmayan (abiyotik) süreçlerle de oluşabiliyor.
Perseverance üzerindeki mevcut teknolojik donanım, bu organik bileşiklerin kesin kökenini (biyolojik mi yoksa volkanik ve elektrokimyasal reaksiyon kaynaklı mı olduğunu) ayırt edecek hassasiyete sahip değil. Bu sebeple uzmanlar, keşfin antik bir yaşamın kesin kanıtı olarak kabul edilemeyeceğini vurguluyor.
Moleküllerin kökeninin netleşmesi, ancak bu numunelerin Dünya'daki gelişmiş laboratuvarlarda incelenmesiyle mümkün olacak. Perseverance, bu hedef doğrultusunda bölgeden topladığı "Sapphire Canyon" adlı kaya çekreği de dahil olmak üzere toplam 30 değerli numuneyi, gelecekte Dünya'ya ulaştırılacak görevler için deposunda güvenle muhafaza ediyor.