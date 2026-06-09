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Fenerbahçe'de transfer gündemine gelen İngiliz yıldız Mason Greenwood'un yeni adresi Roma oluyor.

HAKAN SAFİ'NİN TRANSFER VAATLERİ ARASINDAYDI

Seçimde Aziz Yıldırım'a kaybeden başkan adayı Hakan Safi'nin transfer vaatleri arasında yer alan İngiliz yıldız, Fenerbahçe ihtimalinin ortadan kalkmasıyla diğer transfer seçeneklerini değerlendirdi.

GREENWOOD ROMA İLE PRENSİPTE ANLAŞTI

Corriere dello Sport'un haberine göre; Greenwood Roma ile yıllık 4 milyon Euro maaş ve bonuslar içeren sözleşme şartlarında prensip anlaşmasına vardı.

KULÜPLER ARASINDA BONSERVİS PAZARLIKLARI SÜRÜYOR

Roma'nın 40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transferi sonuçlandırmak istediği ifade edilirken Marsilya'nın ise bonuslarla birlikte 55 milyon Euro'luk beklentisinin olduğu kaydedildi.

MARSİLYA'DA 45 MAÇTA 37 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezon Marsilya'da 45 maçta 26 gol ve 11 asistle oynayan Greenwood transferin gerçekleşmesi için iki kulüp arasındaki bonservis pazarlıklarının sonuçlanmasını bekliyor.