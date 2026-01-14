Fransa Kupası Son 32 Turu'nda Marsilya, FC Bayeux'u 9-0'lık skorla mağlup etti. Maça hızlı başlayan Marsilya cephesi, devreyi 4-0 üstünlükle kapattı. Karşılaşmanın 2. yarısında 5 gol daha atan Marsilya, 9-0'lık galibiyet aldı.

GREENWOOD ŞOV YAPTI

Marsilya'nın formda İngiliz yıldızı Greenwood, karşılaşmada 3 gol atarken, 2 de asist yaptı. Maçtaki diğer 6 golü Angel Gomes, Hamed Junior Traore, Amine Gouiri (2), Conrad Egan Riley ve Neal Maupay kaydetti.

Bu karşılama ardından Marsilya bir üst tura kalmayı başardı.