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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında Fransa temsilcisi Marsilya ile karşı karşıya geliyor.

Dolmabahçe'de saat 22.00'de başlayacak kritik mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

GENESIO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Marsilya Teknik Direktörü Bruno Genesio, son oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Fransız ekibinde Nayef Aguerd, Emerson, Igor Paixão ve Amine Gouiri, Beşiktaş karşısındaki mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇININ İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Vlahovic.

Marsilya: De Lange, Weah, Cornelius, Egan-Riley, Garcia, Højbjerg, Abdelli, Gomes, Abdallah, Harit, Maupay.