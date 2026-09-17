Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında Fransa temsilcisi Marsilya ile karşı karşıya geliyor.
Dolmabahçe'de saat 22.00'de başlayacak kritik mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
GENESIO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK
Marsilya Teknik Direktörü Bruno Genesio, son oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.
Fransız ekibinde Nayef Aguerd, Emerson, Igor Paixão ve Amine Gouiri, Beşiktaş karşısındaki mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.
BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇININ İLK 11'LERİ
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Vlahovic.
Marsilya: De Lange, Weah, Cornelius, Egan-Riley, Garcia, Højbjerg, Abdelli, Gomes, Abdallah, Harit, Maupay.