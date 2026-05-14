Marsilya’da yönetim, sezonun hayal kırıklığıyla geçen performansının ardından radikal bir karar aldı. Kulüp yönetiminin aldığı bu hamle, Avrupa futbolunda geniş yankı uyandırırken, takımın birçok yıldız isminin geleceği transfer piyasasının en sıcak gündemlerinden biri haline geldi.

YILDIZ İSİMLER LİSTEDE

Marsilya’nın satışa çıkardığı oyuncular arasında Avrupa futbolunun dikkat çeken birçok ismi yer alıyor.

Hücum hattında Mason Greenwood, Igor Paixão, Amine Gouiri ve tecrübeli golcü Pierre-Emerick Aubameyang bulunurken, orta sahada Quinten Timber, Pierre-Emile Højbjerg ve Geoffrey Kondogbia gibi önemli isimler dikkat çekiyor.

Savunma hattında ise kaptan Leonardo Balerdi ile Nayef Aguerd’in de satış listesine dahil edildiği ifade ediliyor.

GENÇ OYUNCULARA DA VEDA YOLU

Marsilya yönetiminin yalnızca tecrübeli ve yüksek maaşlı oyuncularla değil, genç yeteneklerle de yolları ayırmaya hazır olduğu belirtildi.

Satış listesinde CJ Egan-Riley, Bilal Nadir, Tochukwu Nnadi ve Jelle Van Neck gibi gelecek vadeden oyuncular da yer alıyor. Ayrıca Himad Abdelli ve Hamed Traore için gelecek tekliflerin değerlendirileceği ifade edildi.

KALECİLER DE LİSTEDE

Kaleci rotasyonunda yer alan Gerónimo Rulli ve Jeffrey de Lange’nin yanı sıra, deneyimli savunmacı Emerson Palmieri’nin de ayrılabilecek isimler arasında olduğu aktarıldı.

AVRUPA DEVLERİ TAKİPTE

Kadronun toplu şekilde satışa çıkarılması sonrası birçok Avrupa kulübünün Marsilya’daki gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi. Özellikle Mason Greenwood, Quinten Timber ve Igor Paixao gibi isimlerin yaz transfer döneminin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alması bekleniyor.