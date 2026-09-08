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Fransa'da Olympique Marsilya-Paris FC karşılaşmasının ardından tribünlerde yaşandığı öne sürülen bir olay gündeme oturdu.

Marsilya'nın sahasında Paris FC'ye 3-2 mağlup olduğu karşılaşmayı tribünden takip eden bir kadın taraftar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cinsel saldırıya uğradığını iddia etti.

Genç kadın, karşılaşma sırasında kıyafetinde meni olduğunu düşündüğü bir sıvı fark ettiğini belirterek yaşananların ardından polis ve taraftar grubu yetkilileriyle iletişime geçtiğini söyledi.

'KENDİMİ ÇOK KÖTÜ HİSSETTİM'

Yaşadıklarını TikTok üzerinden anlatan taraftar, olayın kendisini derinden etkilediğini belirterek, "Kendimi kirli hissettim. Kimsenin böyle bir durum yaşamasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Taraftar, yaşananlara rağmen karşılaşmanın tamamını tribünde takip ettiğini ve daha sonra olayla ilgili gerekli mercilerle iletişime geçtiğini aktardı.

OLYMPIQUE MARSİLYA HAREKETE GEÇTİ

İddiaların gündeme gelmesinin ardından Olympique Marsilya da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Fransız kulübü, "Bildirilen son derece ciddi olaylardan haberdar olduk ve ilgili taraftarımıza tüm desteğimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Marsilya yönetimi, taraftarla doğrudan iletişime geçildiğini ve yürütülecek süreçte kendisine destek teklif edildiğini de duyurdu.

YETKİLİLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

Kulüp ayrıca olayın tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için elindeki bilgi ve belgeleri yetkili makamlarla paylaşacağını açıkladı.

Olympique Marsilya, soruşturma sonucunda ortaya çıkacak bulgular doğrultusunda gerekli tüm önlemlerin alınacağını bildirdi.