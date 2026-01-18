Fransa Ligue 1'in 18. hafta mücadelesinde Marsilya, Angers'i 5-2'lik net bir skorla mağlup etti. Marsilya'nın gollerini A. Gouiri, M. Greenwood, H. Traore, T. Weah ve I. Paixao kaydederken, Angers'in gollerini M. Sbai ve J. Allevinah attı.

Bu galibiyetle Marsilya puanını 35'e çıkararak, ligdeki iddiasını sürdürdü. Angers ise 22 puanda kaldı.

GREENWOOD FORMDA

24 yaşındaki İngiliz futbolcu, bu sezona da müthiş bir başlangıç yaptı. Greenwood, 26 maçta 20 gol atarken 6 asist yaptı. Geçtiğimiz sezon ise 36 maçta 22 gol atıp 5 asist yaparak önemli bir performans sergilemişti.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MAÇLARI

Marsilya, zirve mücadelesi açısından kritik bir maçta evinde Lens'i konuk edecek. Angers ise Paris FC deplasmanına çıkacak.