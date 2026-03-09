Marmaris’in Turgut Mahallesi’nde yer alan ve Helenistik Dönem’e tarihlendirilen Piramit Mezar, Marmaris Ticaret Odası (MTO) tarafından başlatılan projeyle koruma altına alınıyor. Bölgenin en kıymetli kültür varlıklarından biri olan yapı, mimari özellikleri bakımından Türkiye’de günümüze ulaşan tek piramit tipli mezar olma özelliğini taşıyor.

BİLİMSEL DANIŞMANLIK VE DENETİMLE YÜRÜTÜLÜYOR

Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun izniyle başlatılan çalışmalar; Marmaris Müze Müdürlüğü denetiminde ve Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer’in bilimsel danışmanlığında yürütülüyor. Bütçesi tamamen MTO tarafından karşılanan projede, antik yapının tarihi dokusuna sadık kalınarak çevre düzenlemesi yapılıyor.

Diagoras ve Aristomakha’nın Ebedi İstirahatgahı

Anıt üzerinde bulunan Eski Yunanca kitabeye göre mezar, Diagoras ve eşi Aristomakha’ya ait. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilen bu eşsiz yapı için şu çalışmalar gerçekleştiriliyor:

Yoğun bitki örtüsü temizlenerek ziyaretçiler için yürüyüş güzergahı ve basamaklar oluşturuluyor.

Alanın korunması için fotokapan, kamera sistemleri ve koruma şeridi kuruluyor.

Anıt mezar, gece aydınlatması ve bilgilendirme tabelalarıyla donatılıyor.



BAŞKAN AYHAN: "GELECEK NESİLLERE AKTARIYORUZ"

Çalışmaları yerinde inceleyen MTO Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, projenin Nisan ayı ortasında tamamlanacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İlçemizin kültürel mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarabilmek için projeler yürütüyoruz. Türkiye’de ayakta kalan tek piramit mezarın güvenli bir şekilde ziyaret edilebilir hale gelmesi turizm açısından büyük önem taşıyor."