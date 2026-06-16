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Kaynak: ANKA

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, bazı noktalara bahçe ve çim atıklarının gelişigüzel bırakıldığı tespit edildi.

Çevre kirliliğine neden olan kişiler hakkında gerekli cezai işlemler uygulandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, çevrenin korunması ve görüntü kirliliğinin önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi. Açıklamada, yol kenarları, kamu alanları ve boş arazilere izinsiz şekilde atık bırakan kişiler hakkında yasal ve idari işlem uygulanacağı vurgulandı.

Yetkililer, vatandaşlardan çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmalarını ve bahçe atıkları başta olmak üzere tüm atıkları belirlenen günlerde toplama noktalarına bırakmalarını istedi.