Kaynak: İHA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bağlı Karacasöğüt Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, hava muhalefeti nedeniyle yangın meydana geldi. Tuzla mevkisinde bulunan Löngöz Koyu'nda başlayan yangın, ihbar üzerine ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan hava şartları sırasında düşen yıldırım, ormanlık alanda alevlerin yükselmesine neden oldu. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye vakit kaybetmeden Marmaris Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa süre içerisinde yangın bölgesine ulaşan kara ekipleri, alevleri sınırlamak için yoğun bir çalışma başlattı. Kara ekiplerinin çalışmalarına hava araçları da destek verirken, yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürdürüyor.