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Kaynak: İHA

Yangın, Karacasöğüt Mahallesi sınırlarında yer alan Tuzla Mevkii’ndeki Löngöz Koyu çevresinde başladı. Bölgeden edinilen bilgilere göre, etkili olan yıldırımın ormanlık alana isabet etmesiyle alevler yükseldi. Durumun bildirilmesi üzerine Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler hızla olay yerine yönlendirildi. Kısa sürede yangın bölgesine ulaşan ekipler söndürme çalışmalarına başlarken, kara unsurlarına hava araçları da destek veriyor. Yangının kontrol altına alınması için yoğun çalışma yürütülüyor.