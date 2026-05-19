Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Marmaris'te, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte sahillerde hummalı bir çalışma başlatıldı. Marmaris Belediyesi ekipleri, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra bölge halkının da yoğun olarak kullandığı mavi bayraklı halk plajlarını yeni sezona hazır hale getiriyor.

ŞEMSİYELER DEPOLARDAN SAHİLLERE İNDİ

Marmaris Belediyesi Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kış aylarında olumsuz hava şartlarından zarar görmemesi için sökülerek depolara kaldırılan plaj şemsiyeleri yeniden gün yüzüne çıktı. Bakım, onarım ve boyama işlemleri tamamlanan yüzlerce şemsiye, ekipler tarafından halk plajlarındaki yerlerine tek tek monte edilmeye başlandı.

Sahillerdeki konforu artırmak adına sadece şemsiyelerle sınırlı kalınmadı; vatandaşların kullanımına sunulan duş alanları, soyunma kabinleri ve tuvaletler de baştan aşağı bakıma alınarak dezenfekte edildi. Ayrıca plaj güvenliğinin en önemli unsurlarından olan cankurtaran kuleleri de boyanarak yenilendi.

DENİZE GÜVENLİK ŞAMANDIRALARI YERLEŞTİRİLDİ

Plajlardaki can ve mal güvenliğini en üst seviyede tutmayı hedefleyen Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de deniz yüzeyinde önlemler aldı. Sahile yakın noktalarda yüzey şamandıraları yerleştiren ekipler, yüzme alanlarını sürat motorları, jet skiler ve teknelerin geçiş güzergahlarından ayırdı. Bu sayede vatandaşların güvenli su havzalarında endişesiz bir şekilde yüzebilmeleri sağlandı.

HİZMETLER TAMAMEN ÜCRETSİZ: "ORTAK ALANLARI KORUYALIM"

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre; hummalı yenileme ve hazırlık çalışmaları sadece merkezle sınırlı kalmayacak. Çalışmalar sırasıyla; Marmaris Merkez, Siteler, İçmeler, Turunç, Söğüt, Bozburun, Selimiye, Turgut ve Karacasöğüt halk plajlarında da eş zamanlı olarak tamamlanacak.

Marmaris Belediyesi yetkilileri, halk plajlarında sunulan şemsiye, şezlong, duş ve kabin gibi tüm hizmetlerin tamamen ücretsiz olduğunun altını çizerek, tatilcilere ve ilçe sakinlerine şu çağrıda bulundu:

"Vatandaşlarımızın keyifli bir yaz sezonu geçirmesi için tüm ekiplerimiz sahada. Sizlerden ricamız, ortak kullanım alanlarına ve çevre temizliğine özen göstererek bu güzel sahillerimizi birlikte korumanızdır."