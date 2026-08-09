Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Marmaris Marina mevkisinde hareketlilik tespit eden güvenlik güçleri operasyon gerçekleştirdi. Bölgede kaçak göçmen grubu bulunduğuna dair bilgiye ulaşılması üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Botu ekipleri müşterek çalışma başlattı.
Kara tarafında yürütülen takipli çalışma sonucunda, tekneye binerek yurt dışına kaçmayı planladığı belirlenen 25 yabancı uyruklu şahıs ile organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.