Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan geç Osmanlı dönemine ait tarihi çeşmenin korunması için çalışma başlatıldı.

Çeşmenin restorasyon sürecine yönelik incelemeler kapsamında ilgili kurum temsilcileri ve uzmanlar bölgede değerlendirmelerde bulundu.

YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Marmaris Ticaret Odası (MTO) yönetim kurulu üyeleri, yenileme çalışmalarını yerinde görmek ve restorasyon sürecini planlamak amacıyla Turgut Mahallesi’ni ziyaret etti.

MTO Başkanı Mutlu Ayhan ve beraberindeki heyet, mahalle muhtarı Ümit Kaya ile bir araya gelerek tarihi çeşmede inceleme yaptı.

UZMANLARDAN TEKNİK DESTEK

Hâlen aktif olarak kullanılan çeşmedeki çalışmalara, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Mehmet Gürbüzer ile uzman arkeolog Emre Mandacı da teknik destek verdi.

İncelemelerde, tarihi yapının özgün dokusunun korunması için yapılacak çalışmalar ele alındı. Çeşme ve çevresinde gerçekleştirilecek kapsamlı temizlik, düzenli bakım ve yapısal koruma önlemleri için uzman görüşleri doğrultusunda bir yol haritası oluşturuldu.