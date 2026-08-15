Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Sahil kesiminde başlayan yangın, kısa sürede iç kesimlere ilerleyerek ormanlık alana yayıldı.

Yangın, Yalancıboğaz mevkisinde karadan ulaşımın bulunmadığı sahil şeridinde çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

HAVA VE KARA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Karadan ulaşımın güç olduğu bölgede söndürme çalışmalarına havadan da destek veriliyor. Yangının büyümesini önlemek amacıyla hava araçları ile kara ekipleri koordineli şekilde müdahale ediyor.

Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için bölgedeki çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin ise inceleme başlatıldı.