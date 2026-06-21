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Kaynak: İHA

Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık bölge ile ekili tarım arazilerinin bulunduğu alanda çıkan yangın, havadan ve karadan gerçekleştirilen yoğun çalışmalar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Marmaris-Datça kara yoluna yakın bir konumda yer alan Asparan mevkisindeki ormanlık alanda başladı. Henüz netlik kazanmayan bir sebeple başlayan alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine, bölgeye hızla güvenlik ve söndürme ekipleri yönlendirildi.

Operasyonda; 1 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi alevlere karşı zaman kaybetmeden müdahalede bulundu.

Ekiplerin hem havadan hem de karadan yürüttüğü koordineli söndürme çalışmaları sonucunda yangın tamamen kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre, alevlerin etkili olduğu yaklaşık 1 hektarlık arazi zarar gördü.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından, bölgede yeni bir parlamanın önüne geçilmesi amacıyla ekiplerin başlattığı soğutma çalışmaları ise titizlikle sürdürülüyor.