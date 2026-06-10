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Kaynak: AA / DHA / İHA

Marmaris'te narkotik ekipleri 08-09 Haziran 2026 tarihlerinde madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin ev ve araçlarını aradı.

Yapılan aramalarda 225 gram esrar maddesi, satışa hazır halde 22 parça halinde paketlenmiş 157 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 279 bin 600 TL, 280 Sterlin, 300 Dolar ve 150 Euro ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 3'ü tutuklandı.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelenin Muğla genelinde kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, gençleri ve toplumu zehir tacirlerinden korumak amacıyla operasyonların aralıksız devam edeceğini vurguladı.