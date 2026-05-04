’Hepimiz için bağımsız gelecek’ projesi kapsamında gerçekleştirilen organizasyon, ilçe genelindeki 21 ortaokulda eş zamanlı olarak yapılıyor.



Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Yeşilay Muğla Şube Başkanlığı ve Yeşilay Marmaris Temsilciliği iş birliğiyle hayata geçirilen turnuva, beş gün sürecek. Öğrenciler, kendi okullarında düzenlenen müsabakalarda yarışarak hem sportif rekabet yaşayacak hem de sosyal etkinliklerde yer alacak.



Turnuvalar süresince öğrenciler, sporun birleştirici gücüyle bir araya gelirken aynı zamanda bağımlılıkla mücadeleye yönelik rehberlik faaliyetlerine de katılacak. Her okul, organizasyon sonunda düzenleyeceği ödül töreniyle dereceye giren öğrencileri ödüllendirecek. Program kapsamında bugün; Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, eşi Sümeyra Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel ve Yeşilay Marmaris Temsilcisi Fatih Taşpınar’ın katılımıyla çeşitli okullarda müsabakalar gerçekleştirildi.



Hisarönü Hüseyin Durmaz Ortaokulu’nda düzenlenen programa Milli Parklar Müdürü Halil Şahin ve Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin; Marmaris Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki programa Marmaris Müftüsü Yunus Acar ve Meteoroloji Müdürü Mehmet Altı; Ahu Hetman Ortaokulu’ndaki programa İlçe Jandarma Komutanı Berker Dongul ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Buket Cançekeroğlu; Marmaris Ortaokulu’ndaki programa ise İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amiri Komiser Mustafa Altıparmak katıldı.



Gün sonunda düzenlenen törenlerde, müsabakalarda başarılı olan öğrencilere ödülleri Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve protokol üyeleri tarafından verildi.