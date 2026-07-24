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Kaynak: AA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında yürütülen yıkım çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçede bu yıl şu ana kadar yaklaşık 60 kaçak yapının yıkıldığını, yeni tespit edilen yapılar için ise hukuki sürecin sürdüğünü açıkladı.

60 KAÇAK YAPI YIKILDI

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Acar Ünlü, belediyenin kaçak yapılarla mücadelede kararlı bir tutum sergilediğini söyledi.

Ünlü, yılın başında yaklaşık 150 kaçak yapının tespit edildiğini, bürokratik ve idari süreçlerin ardından ekiplerin yeniden sahaya çıktığını belirtti.

100'DEN FAZLA YAPI İÇİN YENİ SÜREÇ

Başkan Ünlü, son resmi yazılar doğrultusunda 109-110 kaçak yapı hakkında yeni hukuki ve idari sürecin başlatıldığını ifade etti.

Kaçak yapıların yıkımında devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlar ile sit alanlarının öncelikli olarak değerlendirildiğini belirten Ünlü, tüm işlemlerin yasal prosedür çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı.

"KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRİYORUZ"

Yıkım sıralamasının resmi yazılar ve tebligatlara göre şekillendiğini dile getiren Acar Ünlü, "Bize verilen görevi kanunlar çerçevesinde eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz. Tebliğ edilen görev neyse onu harfiyen uygulamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Marmaris'te sürdürülen kaçak yapı denetimleriyle birlikte, imar mevzuatına aykırı yapılaşmanın önüne geçilmesi ve doğal alanların korunması hedefleniyor. Belediye, hukuki süreçleri tamamlanan yapılarla ilgili yıkım çalışmalarını önümüzdeki dönemde de sürdürecek.