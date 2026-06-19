Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Aralarında milli sporcuların da bulunduğu yüzme kulüplerinin açtığı davada mahkeme, havuzun kapatılması işlemi hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Nisan ayında kapısına kilit vurulan tesis, Marmaris’teki su sporları camiasında büyük bir krize yol açmıştı. İl ve ülke genelinde dereceleri olan, geleceğe hazırlanan çok sayıda rekortmen ve milli yüzücü, antrenman yapacak alternatif bir havuz bulamadıkları için mağduriyet yaşamıştı. Sporcular, aileleri ve kulüp yönetimleri, idari kararın iptali ve sporcuların hak mahrumiyetinin önüne geçilmesi adına konuyu yargıya taşımıştı.

AİLELER HAVUZUN AÇILMASINI BEKLİYOR

Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı, uzun süredir denizlerde veya kısıtlı imkanlarla antrenman yapmaya çalışan sporcular ve aileleri arasında büyük bir sevinçle karşılandı. Sporcu velileri, yargı kararının ardından belediyenin havuzu ivedilikle yeniden kullanıma açması yönünde somut adımlar atmasını beklediklerini dile getirdi.

BELEDİYEDEN "HALK SAĞLIĞI" VURGUSU: "NET BİR TARİH YOK"

Gelişmelerin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Marmaris Belediyesi yetkilileri ise karara saygı duyduklarını ancak tesisteki yapısal sorunların halk sağlığını tehdit ettiğini savundu.

Belediye kanadından yapılan resmi açıklamada şu detaylar öne çıktı:

"Havuzla ve yargı kararıyla ilgili gerekli tüm teknik bilgilendirmeleri yüce mahkemeye ilettik. Tesisin kapatılma kararı, tamamen halk sağlığını tehdit etmesi ve hijyen/sağlık açısından güvenli olmamasından kaynaklanmaktadır.

Şu anda ekiplerimiz havuzdaki fizibilite çalışmalarını tamamlamak üzere. Bu sürecin hemen ardından kapsamlı bir tamir ve tadilat dönemi başlayacak. Uzman görüşleri doğrultusunda tesis, halk sağlığına ve sporcu güvenliğine %100 uygun hale getirildiğinde kapılarını yeniden açacaktır. Ancak mevcut teknik durum ve yapılacak işlerin hacmi nedeniyle şu aşamada açılış için net bir tarih vermek mümkün değildir."

Marmaris'te sporcu sağlığı ile spor yapma hakkını karşı karşıya getiren havuz krizinde, belediyenin tadilat takvimi ile mahkeme kararının nasıl uygulanacağı merak konusu olmaya devam ediyor.