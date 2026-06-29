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Kaynak: AA

Marmaris Belediyesi, çevreyi korumak ve geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla ilçe genelinde "Atık Kağıt ve Kitap Toplama Kampanyası" başlattı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen kampanya kapsamında başta okullar olmak üzere ev ve iş yerlerinde biriken atık kağıtlar ile kullanım ömrünü tamamlayan kitaplar toplanarak geri dönüşüme kazandırılacak.

BİR TELEFONLA TESLİM EDİLEBİLECEK

Eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte kullanılmayan ders kitaplarının da kampanyaya dahil edilebileceğini belirten belediye yetkilileri, geri dönüşüme katkı sunmak isteyen vatandaşların belediyeyle iletişime geçmelerinin yeterli olacağını bildirdi.

"ATIK KAĞITLAR ÇÖPE DEĞİL GERİ DÖNÜŞÜME"

Belediyeden yapılan açıklamada geri dönüşümün çevrenin korunması açısından büyük önem taşıdığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Atık kağıt ve kitaplar çöpe değil, geri dönüşüme gitmeli. Sürdürülebilir ve daha yeşil bir Marmaris için tüm vatandaşlarımızı kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz."