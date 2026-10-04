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Kaynak: ANKA

Marmaris’in deniz kültürünü zenginliğini ve yerel değerlerini öne çıkarmayı amaçlayan 2. Marmaris Deniz Ürünleri Festivali, ikinci gününde yoğun katılımla devam etti.

Marmaris Belediyesi öncülüğünde düzenlenen festivalin cumartesi günündeki etkinlikleri Selimiye ve Taşlıca mahallelerinde gerçekleştirildi. Gün boyunca zaman zaman etkili olan yağışlı havaya rağmen ziyaretçiler festival alanlarını doldurdu.

Festival kapsamında deniz ürünlerinin sergilendiği stantlarda kalamarlı dondurma, balık kokoreç ve ahtapotlu gözleme en çok ilgi gören ürünler arasında yer aldı. Balık pastırma ve midye de ziyaretçilerden ilgi gördü.

Selimiye Meydanı’nda saat 10.00’da stantların açılmasıyla başlayan festival programı, saat 23.00’e kadar devam etti. Festival alanında gün boyunca gastronomi etkinliklerinin yanı sıra dans gösterileri, müzik performansları, paneller ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirildi.