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Kaynak: ANKA

Olay, Marmaris’in Armutalan Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerindeki dere yatağında meydana geldi. Tatil için ilçeye gelen Amanda Butler, bir eğlence mekânından ayrıldıktan sonra derede yaralandı.

Çevredeki esnaf ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, dere yatağındaki Butler’a ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekipleri de yaralı turisti bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından dereden çıkarılan Butler, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Butler’ın dereye atladığı iddiasına ilişkin polis ekiplerince inceleme başlatıldı.