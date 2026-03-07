Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkiinde suyun çekilmesi sonucu kum adacığı ortaya çıktı. Bölgedeki tekneler salmalarının kuma oturması yüzünden yan yatma pozisyonuna geçti.

Uzunyalı ve İçmeler plajlarında da deniz seviyesinin yaklaşık 2 metre gerilediği gözlendi.

Yalancıboğaz’da suyun çekildiği bölge, oluşan kum adacığı ve yan yatan tekneler drone çekimiyle görüntülendi.

Yetkililer, Ege kıyılarında suyun geri çekilmesinde gelgit etkisi, fırtına, rüzgar yönü ve kıyı topografyasının belirleyici olduğunu, bu olayın her yıl şubat ve mart aylarında tekrarlandığını belirtti.