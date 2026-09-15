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Kaynak: İHA

Marmaris’in Siteler Mahallesi’nde vatandaşların kötü koku şikâyeti üzerine bir apartman dairesinde inceleme yapıldı. Marmaris Belediyesi zabıta ekiplerinin kontrolünde, evin büyük bölümünün çöp, atık ve kullanılmayan eşyalarla dolu olduğu belirlendi.

Üç katlı apartmanın birinci katındaki daireden uzun süredir kötü kokular geldiğini belirten mahalle sakinleri, durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese giden zabıta ekipleri, yaptıkları incelemede çok sayıda atık ve eşyanın biriktiğini tespit etti.

Durumun belirlenmesinin ardından bölgeye Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerinin yanı sıra zabıta ve veteriner ekipleri ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaşlı kadın ev sahibiyle görüşerek dairenin temizlenmesi konusunda anlaşma sağladı. Ev sahibinin rızasının ardından evde biriken çöp ve kullanılmayan eşyaların çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Temizlik çalışmaları sırasında evden yaklaşık bir kamyon dolusu çöp ve atık çıkarıldı. Çalışmalar sırasında dairede 30’a yakın kedinin bulunduğu tespit edildi.

Sağlıksız koşullarda bulunduğu değerlendirilen kediler ile bir köpek, bakımlarının daha uygun şartlarda yapılabilmesi amacıyla Marmaris Geçici Hayvan Bakımevi’ne teslim edildi.

Mahalle sakinleri ise yaşlı kadının sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir evini temizlemekte ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını öne sürdü.