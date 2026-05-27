Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir apartmanın balkonunda meydana gelen tüp patlaması paniğe neden oldu. Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

BALKONUNDA MANGAL YAPMAK İSTERKEN TÜP PATLADI

Olay, Sarıana Mahallesi 16. Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın ikinci katındaki balkonda mangal hazırlığı yapıldığı sırada tüp patladı.

Patlamanın etkisiyle yangın çıkarken, çevredeki bazı evlerin camları da kırıldı. Olay sonrası mahallede kısa süreli panik yaşandı.

YANGIN DİĞER KATLARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı.

DAİREDE BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı olurken, dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.