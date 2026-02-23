Marmaris’te Atatürk Meydanı’nda düzenlenen törende saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Tuğamiral Hamdi Abanoz ve Belediye Başkanı Acar Ünlü anıta çelenk koydu.

Günün anlam ve önemini Ahu Hetman Ortaokulu Müdür Yardımcısı Özge Tütüncü dile getirdi.

DENİZDE VE HAVADA GÖSTERİ

Törenin ardından Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle donatılmış yelkenli yatlar ile Sahil Güvenlik ve Emniyet Müdürlüğü botları, siren eşliğinde Marmaris Körfezi’nde geçiş yaptı.

Dalaman 166. Jet Filo Komutanlığına bağlı üç F-16 muharip uçağı ise Marmaris semalarında saygı uçuşu gerçekleştirdi.

Uçaklar, Yalancıboğaz mevkisinden Marmaris Körfezi’ne girip Marmaris Kalesi ve Atatürk Meydanı üzerinden Beldibi Mahallesi’ne geçerek uçuşu tamamladı.