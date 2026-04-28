Kuşadası Limanı’ndan hareket ederek Marmaris Cruise Port’a ulaşan ve büyük iskeleye yanaşan 333 metre uzunluğundaki gemide 3 bin 280 yolcu ile 1520 mürettebatın bulunduğu bildirildi.

Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından limandan ayrılan turistler; Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi bölgesi, yat limanı ve Uzunyalı sahilini gezme imkânı buldu.

Gruplar halinde ilçe merkezindeki tarihi ve turistik noktaları gezen ziyaretçiler, sahil şeridindeki kafe ve restoranlarda da vakit geçirdi.

Birçok turist Dalyan-Kaunos gezisi ile günübirlik koy turlarına katılım sağladı.

“MSC Divina” gemisinin gece saatlerinde demir alarak İtalya’nın Napoli Limanı’na doğru yola çıkacağı öğrenildi.