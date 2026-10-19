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Kaynak: Haber Merkezi

Yunanistan’ın Patmos Adası’ndan yola çıkan 264 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Marmaris Limanı’nın büyük iskelesine demirledi. Gemide çoğunluğu İngilizlerden oluşan 1731 yolcunun yanı sıra 744 personelin bulunduğu bildirildi.

Liman işlemlerini tamamlayan turistler, gemiden indikten sonra Marmaris’in turistik noktalarını keşfe çıktı. Ziyaretçiler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı başta olmak üzere ilçedeki tarihi ve turistik alanları gezdi.

Marella Discovery’nin Marmaris’in ardından Antalya’nın Alanya ilçesine hareket edeceği öğrenildi.