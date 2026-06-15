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Deniz turizminin önemli merkezlerinden Muğla'nın Marmaris ilçesi, dev bir kruvaziyer gemisine ev sahipliği yapıyor. İstanbul Galataport Limanı'ndan hareket eden Malta bayraklı, 335 metre uzunluğundaki "Aroya" isimli kruvaziyer gemisi rotasını Marmaris'e çevirdi. Dev gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine güvenli bir şekilde yanaştırıldı.

TURİSTLER TARİHİ VE TURİSTİK NOKTALARI GEZDİ

Gemide toplam bin 820 yolcu ve bin 54 personelin bulunduğu bildirildi. Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris'in tadını çıkardı. Konuklar; Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi bölgesi ve Yat Limanı'nı gezerek alışveriş yaptı, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

BİR SONRAKİ DURAK BODRUM

Marmaris ekonomisine ve hareketliliğine önemli katkı sağlayan "Aroya"nın, ilçedeki ziyaretini tamamlamasının ardından gece saatlerinde limandan ayrılacağı öğrenildi. Dev kruvaziyerin bir sonraki rotasının ise Bodrum Limanı olacağı belirtildi.