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Kaynak: AA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yalancıboğaz mevkisinde sahil kesiminde karadan ulaşımın olmadığı bir noktada dün başlayan ve ardından geniş bir alana yayılan yangına, gece boyunca karadan ve gece görüşlü helikopterlerle havadan müdahale girişimi oldu.

Günün ilk ışıklarıyla diğer hava araçları da söndürme çalışmalarına dahil oldu.

Yangına 217 personel, 7 uçak, 16 helikopterle müdahali sürüyor. Kara yolu ulaşımı olmaması sebebiyle bölgeye Aksaz Deniz Üs Komutanlığından da çıkarma gemileri ile arazözler ve iş makineleri taşındı.

Sahil güvenlik botları da yangın alanına intikal ederek büyük su topu atan gemilerle yangına müdahale edildi.

Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındığı aktarıldı.