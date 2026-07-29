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Kaynak: AA

Muğla'nın Marmaris ilçesi, yat bakım ve onarımı için önemli bir sevkiyata ev sahipliği yaptı. İtalya'nın Genoa Limanı'ndan yola çıkan Portekiz bayraklı "BBC Felix" isimli kargo gemisi, sabahın erken saatlerinde Marmaris Limanı'na giriş yaparak büyük iskeleye bağlandı. 148 metre uzunluğa ve 23 metre genişliğe sahip dev gemide taşınan 5 lüks motor yat, gümrükteki resmi prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte dev liftler aracılığıyla denize indirildi.

Marmaris'e getirilen yatların bölgedeki tersanelerde kapsamlı bir bakım ve onarım sürecinden geçeceği belirtildi.