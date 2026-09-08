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Kaynak: İHA

Geçen yıl yaklaşık 60 bin olan toplam yolcu ve mürettebat sayısının bu yıl dört katın üzerine çıkarak 270 bine ulaşması öngörülüyor.

Normal şartlarda sonbahar aylarında kapanması beklenen kruvaziyer takvimi, Aroya Manara gemisiyle yürütülen görüşmeler sonucunda genişletildi. Yılın kalan bölümünde eklenen 36 yeni seferle birlikte toplam 76 geminin ağırlanması planlanıyor. Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, bu yıl yakalanan sıçramanın turizm açısından büyük bir başarı olduğunu vurgulayarak, 2027 yılı için şimdiden 70'in üzerinde seferin planlandığını belirtti.

BÖLGESEL AVANTAJLAR VE ULUSLARARASI İLGİ

Marmaris'in sunduğu güçlü altyapı, kruvaziyer şirketlerinin tercih sebepleri arasında ilk sırada yer alıyor. Aroya Manara Otel Müdürü Marco Manager, bölgenin geniş imkanları ve fiyat-performans avantajı sayesinde Yunan adalarına kıyasla misafirlerden tam not aldığını ifade etti. Çarşı, Kaleiçi, yat limanı ve tarihi alanları keşfeden turistlerin yanı sıra Marmaris, aynı zamanda önemli bir yolcu biniş noktası olarak öne çıkıyor. İran, Rusya, Suudi Arabistan, Özbekistan ve Türkiye'den gelen tatilciler, Marmaris'ten gemiye biniş yaparak Mısır'ın İskenderiye kentine doğru seyahat ediyor.