Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenecek, Türkiye’nin Latin temalı en büyük etkinliği olan Marmaris Latin Festivali öncesinde kentte hazırlıklar sürüyor. Festival kapsamında Marmaris’in duvarları da Latin Amerika motifleriyle süsleniyor.

7 Mayıs Perşembe günü başlayıp 10 Mayıs Pazar günü sona erecek festival dolayısıyla Meksikalı sanatçı Kathrina Rupit, Marmaris’in en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi’nde, Halk Plajı karşısında yer alan 5 katlı bir binanın duvarına resim yapmaya başladı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak kullandığı bir güzergah olan alanda hayata geçirilen çalışmada sanatçı, Latin Amerika ile Marmaris arasındaki dostluğu simgeleyen bir kompozisyon oluşturuyor.

Eserde ayrıca kardeşlik, birlik ve centilmenlik duygusunu yaşatan Dünya Kupası temasına da yer veriliyor. Daha önce İstanbul ve Ankara’da da benzer bir mural (duvar resmi) çalışmasına imza atan Rupit’in Marmaris’te gerçekleştirdiği eser, festival dolayısıyla kente farklı bir görsel zenginlik katıyor.