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Kaynak: AA

Muğla’nın Marmaris ilçesi, iki kruvaziyer gemisinin ziyaretiyle hareketlilik yaşadı. Antalya Limanı’ndan gelen Aida Stella ile Bodrum Limanı’ndan hareket eden Astoria Grande isimli iki yolcu gemisi, Marmaris Cruise Port’a yanaştı.

254 metre uzunluğundaki Aida Stella, limanın büyük iskelesine demirledi. Gemide çoğunluğu Alman 2 bin 444 yolcu ile 651 personelin bulunduğu belirtildi.

Palau bayrağı taşıyan Astoria Grande ise limanın küçük iskelesine yanaştırıldı. 194 metre uzunluğundaki gemide, büyük bölümü Rus uyruklu 472 yolcu ve 374 personelin yer aldığı kaydedildi.

Gümrük işlemlerini tamamlayan turistler, gemilerden ayrılarak Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı gibi ilçenin öne çıkan turistik noktalarını gezdi. Yolcuların bir bölümü ise çevredeki tarihi ve doğal güzellikleri görmek amacıyla düzenlenen günlük turlara katılacak.

Marmaris’teki ziyaretlerinin ardından Aida Stella’nın akşam saatlerinde Rodos Limanı’na, Astoria Grande’nin ise Antalya Limanı’na hareket edeceği bildirildi.