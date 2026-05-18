Marmaris Belediyesi bünyesinde bu yıl kurulan Marmaris Belediye Tiyatrosu (MABET), önemli bir başarıya daha imza attı. Yaklaşık bir buçuk ay gibi kısa bir sürede hazırlanan ve Kültür ve Sanat Evi kursiyerlerinin sahne aldığı "Böyledir Bizim Sevdamız" adlı oyun, ilk gösteriminde izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sabahattin Ali’nin unutulmaz eseri "Hasan Boğuldu"dan uyarlanan oyunda, 50 kişilik geniş kadronun sergilediği canlı müzik, dans ve sahne performansı büyük beğeni topladı. Armutalan Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunda Ayşe Şahin Gençtürk ve Ömer Şencan’ın hayat verdiği Emine ile Hasan’ın hüzünlü hikayesi; türküler, müzikler ve danslarla izleyicinin yüreğine dokundu.



Tanıtımının yapıldığı gün ücretsiz davetiyeleri tükenen oyun, izleyicilere etkileyici bir tiyatro deneyimi sundu. Kaz Dağları’nda birbirine kavuşamayan obalı Emine ile ovalı Hasan’ın unutulmaz aşkını konu alan oyunda yer alan 50 kişilik kadronun büyük bölümünün amatör oyunculardan oluşmasına rağmen sergilenen performans, profesyonel düzeyi aratmadı. İki aşığın duygularını izleyiciye derinden hissettiren oyunun yönetmenliğini Cengiz Sezgin üstlenirken, yönetmen yardımcılığını ise Zidan Akgül yaptı. Müzikleri Deniz Ersin Avcı’ya, koreografisi ise Kadir Can Eryetiş’e ait olan oyunu Hüseyin Yıldız uyarladı.



Oyunu Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt, Belediye Meclis Üyesi Fahri Tan ve CHP Marmaris İlçe Başkanı Pelin Özbozdağ da izledi. Oyun sonrası sahnede oyuncuları tebrik eden Başkan Yardımcısı Kirt, MABET’in emin adımlarla ilerlediğini dile getirerek diğer belediyelere de örnek olacak performansların sergilendiğini söyledi. Kısa sürede yoğun bir emekle hazırlandıklarını belirten yönetmen Cengiz Sezgin, MABET ile bir başarı öyküsüne imza atmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Şubat ayında ilk oyun Böcekler’i sahneledikten sonra ikinci oyun ile seyirci karşısına çıkmanın keyfini yaşadıklarını söyleyen Sezgin, yeni oyunları Marmarislilerle buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti. İzleyiciler ise oyundan derinden etkilendiklerini dile getirerek MABET ekibine sanat yolculuğunda başarılar diledi.