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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, basın ekibi üzerinden YENİÇAĞ'a özel açıklamalarda bulundu. AK Parti'ye geçeceği iddialarını kesin bir dille yalanlayan Ünlü, YENİ Parti'ye üye olduğunu ve 12 Eylül Cumartesi günü Marmaris'te düzenlenecek olan katılım töreniyle YENİ Parti'ye katılacağını açıkladı.

Meclis dağılımı konusunda CHP grubunun tamamının geçmeyeceğini söyleyen Ünlü, "Meclis çoğunluğu bizimle, yani YENİ Parti'yle birlikte hareket edecek. Toplu bir katılım yapacağız ve Marmaris Belediyesi, Meclis yönetimiyle birlikte YENİ Parti'ye geçmiş olacak" dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'te kıldığı Cuma namazının ardından camide vatandaşlarla sohbet ettiği sırada Acar Ünlü nezaketen Erdoğan'a "Hoşgeldiniz Sayın Cumhurbaşkanım" demişti. Erdoğan bunun üzerine Ünlü'yü kameralar karşısında AK Parti'ye davet etmişti. Ünlü'nün yarın AK Parti'ye katılacağı söylentilerinin ardından YENİÇAĞ'a konuşan basın ekibi; Ünlü'nün Meclis çoğunluğuyla birlikte YENİ Parti'ye geçeceğini açıkladı.