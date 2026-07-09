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Kaynak: ANKA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Han hakkında tahliye kararı verildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, belediyede görevli bazı kamu görevlilerinin imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaptığı ve bu işlemler karşılığında maddi menfaat sağladığı iddiaları üzerine 26 Mart 2026'da operasyon düzenlenmişti.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Han hakkında hazırlanan iddianamenin tamamlanmasının ardından mahkeme, Han'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Özgür Han'ın yargılaması tutuksuz olarak devam edecek.