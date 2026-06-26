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Kaynak: İHA

Marmaris'in eşsiz koylarını gezen bir tur teknesinde seyir esnasında bir vatandaşın aniden fenalaşması üzerine, tekne kaptanı ve çevredekiler durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. Yapılan acil yardım çağrısı (mayday) üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı harekat merkezi, bölgeye en yakın konumda bulunan Sahil Güvenlik botunu hızla olay yerine sevk etti.

SAHİL GÜVENLİK BOTUYLA KIYIYA YETİŞTİRİLDİ

Kısa sürede tur teknesine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, rahatsızlanan vatandaşı güvenli bir şekilde kendi botlarına transfer etti. Bot üzerinde ilk kontrolleri yapılan vatandaş, zamanla yarışılan dakikaların ardından Marmaris kıyısında hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Sahil Güvenlik ekiplerinin zamanında ve profesyonel müdahalesi olası bir olumsuzluğun önüne geçti.