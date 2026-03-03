Marmaray'da skuter dönemi bitiyor mu? KDK'dan yeni açıklama

Yeniçağ Gazetesi
KDK, Marmaray'da elektrikli skuter sorununa el attı. Katlama zorunlu olsun, ölçü sınırı konulsun, yoğun saatlerde kısıtlansın, denetim artsın, cezalar netleşsin. Yolcu konforu ve güvenliği için 5 kritik tavsiye!

Dilek Taşdemir Derleyen: Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Marmaray'da elektrikli skuter taşınmasına ilişkin yeni bir tavsiye kararı aldı. Bir vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçen kurum, yolcu güvenliği ve konforunu ön planda tutarak beş önemli düzenleme önerisinde bulundu.

İstanbul'da yaşayan bir vatandaş, Marmaray'a katlanmamış, sivri uçlu ve ağır elektrikli skuterlerin alınmasından rahatsız olduğunu KDK'ye bildirdi.

Bu skuterlerin özellikle yaşlılar, hamile kadınlar ve çocuklar için hareket alanını daralttığını, ani frenlerde yaralanmalara yol açabileceğini vurguladı.

Ayrıca kullanıcıların istasyon ve peronlarda skuter sürdüğünü sıkça gözlemlediğini belirterek, büyük boy ve katlanmamış skuterlerin yasaklanmasını talep etti.

MEVCUT KURALLAR YETERSİZ BULUNDU

KDK incelemesinde, halihazırdaki düzenlemelerin yolcu yoğunluğunda yeterli güvenlik ve konfor sağlamadığını tespit etti.

Elektrikli skuter taşıma kurallarının daha açık, net ve bağlayıcı hale getirilmesi gerektiği sonucuna vardı.

KDK'NIN BEŞ ANA TAVSİYESİ

Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık AŞ'ye şu yönde resmi tavsiye gönderdi:

-Katlama zorunluluğu getirilmesi
-Ölçü standardı belirlenmesi
-Yoğun saatlerde kısıtlama uygulanması
-Denetimlerin artırılması
-Yaptırımların netleştirilmesi

Bu önerilerle Marmaray'da hem yolcu güvenliğinin hem de hareket serbestliğinin daha iyi korunması hedefleniyor.

Kaynak: AA
