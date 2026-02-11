TCDD Taşımacılık A.Ş., İstanbul’da hizmet veren Marmaray ve banliyö hatlarındaki yolcu taşıma ücretlerinin artırılması için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Tarife Komisyonu’na teklif sundu. TCDD tarafından hazırlanan teklifte, mevcut ücret tarifesine yüzde 25,49 oranında artış yapılması talep edildi.

İBB MECLİSİ GÜNDEMİNE GELMESİ BEKLENİYOR

Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından sunulan zam teklifi Gebze-Halkalı Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro ve Sirkeci-Kazlıçeşme Banliyö Hatlarını kapsıyor. İBB Meclisi Tarife Komisyonu’na sunulan teklifte TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Gebze-Halkalı Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme Banliyö hatlarında yolcu taşıma hizmetlerine ilişkin tarife değişikliği yeniden değerleme oranında yüzde 25,49 yapılmasını talep etti.

TCDD tarafından talep edilen yüzde 25,49’luk artış talebi doğrultusunda, Marmaray’daki en uzun mesafe ücreti 75 TL’ye çıkacak. TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin talebi doğrultusunda hazırlanan bu düzenleme teklifi, karara bağlanmak üzere İBB Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor.