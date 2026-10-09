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İstanbul Erenköy'de Marmaray İstasyonu'nda bir vatandaş yaşamına son verdi. Yaşanan feci olay nedeniyle seferler tek hat üzerinden yapılıyor.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Marmaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Yolcularımız,

Erenköy istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır.

Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur."